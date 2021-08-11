Возмущение выразила представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Информацию озвучили на одном из российских телеканалов.

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В российском ведомстве уверены, что Запад во главе с США якобы разыгрывает "украинскую карту" против России. Такое заявление не удивляет украинцев, ведь это традиционное обвинение Кремля.

Это доказательство провокационной политики Украины в отношении России. Доказательство намерений США по выстраиванию отношений с той же самой Украиной, когда центром этих отношений является российский фактор,

– сказала Захарова.

Она также добавила, что это заявление направлено против России.

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