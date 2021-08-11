Возмущение выразила представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Информацию озвучили на одном из российских телеканалов.

К теме Мы готовы разместить американские войска в Украине, – Резников

В российском ведомстве уверены, что Запад во главе с США якобы разыгрывает "украинскую карту" против России. Такое заявление не удивляет украинцев, ведь это традиционное обвинение Кремля.

Это доказательство провокационной политики Украины в отношении России. Доказательство намерений США по выстраиванию отношений с той же самой Украиной, когда центром этих отношений является российский фактор,
– сказала Захарова.

Она также добавила, что это заявление направлено против России.

Войска США в Украине: коротко о заявлении

  • Соответствующее заявление сделал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время визита в США.
  • Он сказал, что из-за растущей российской милитаризации Крыма США должны усилить свое присутствие в Черноморском регионе и разместить свои войска в Украине.
  • Также он добавил, что Россия уже де-факто оккупировала Азовское море.