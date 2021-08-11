Обурення висловила представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. Інформацію озвучили на одному з російських телеканалів.

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У російському відомстві впевнені, що Захід на чолі з США нібито розігрує "українську карту" проти Росії. Така заява не дивує українців, адже це традиційне звинувачення Кремля.

Це доказ провокаційної політики України щодо Росії. Доказ намірів США щодо вибудовування відносин з тією ж самою Україною, коли центром цих відносин є російський фактор,

– сказала Захарова.

Вона також додала, що ця заява спрямована проти Росії.

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