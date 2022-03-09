Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он поблагодарил за то, что тысячи украинцев уже оказывают сопротивление на временно оккупированных территориях.

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По его словам, снабжение российских оккупационных войск топливом и боеприпасами уже существенно затруднено. Уничтожено много техники.

Следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Надо уничтожить русские системы РЭБ и РЭР. Это значительно ослабит российские войска и обеспечит преимущество для наших воинов,

– написал Резников.

Он подчеркнул, что танки и бронетехнику встретит украинская армия. А обычных украинцев попросили уничтожить колонны обеспечения и системы РЭБ и РЭР.

"Оккупанты станут беспомощными. Мы их быстрее выгоним. Вместе к победе!" – добавил Резников.

К слову, оккупанты пытались прорвать оборону на Луганском направлении, однако у них ничего не получилось – украинские военные эффективно уничтожили российские войска. Штаб ООС даже показал эффектное видео после боя – смотрите здесь.

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Текст публикации Алексея Резникова:

Тысячи наших граждан уже оказывают сопротивление на временно занятых оккупантами территориях. Ваш вклад огромен! Снабжение российских оккупационных войск топливом, боеприпасами уже существенно затруднено. Уничтожено много техники. Вы помогли сохранить много жизней.

Следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Надо уничтожить русские системы РЭБ и РэР. Это значительно ослабит российские войска и обеспечит преимущество для наших воинов.

Еще раз подчеркиваю – танки и бронетехнику встретит наша армия. Задание для всех граждан, кто может уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР. Оккупанты станут беспомощными. Мы их быстрее выгоним. Вместе к победе!