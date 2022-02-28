Участникам боевых действий увеличивают зарплату
Об увеличении зарплаты сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Решение принято во исполнение Указов Президента.
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Зарплату до 100 тысяч гривен увеличат тем военным, которые участвуют в боевых действиях или обеспечивают проведение сдерживания российской агрессии.
В условиях военного положения будут выплачивать дополнительные вознаграждения в размере 30 000 гривен:
- военнослужащим Вооруженных Сил;
- Службы безопасности;
- Службы внешней разведки;
- Главного управления разведки Министерства обороны;
- Национальной гвардии;
- Государственной пограничной службы;
- Управление государственной охраны;
- Государственной службы специальной связи и защиты информации;
- Государственной специальной службы транспорта;
- лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским.
Помощь семьям погибшим военных
Резников сообщил, что семьям украинских военных, погибших на войне с Россией, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 15 миллионов гривен.
Он отметил, что сумма распределяется равными долями на всех получателей.
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