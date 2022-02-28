Учасникам бойових дій збільшують зарплату
Про збільшення зарплати повідомив глава Міноборони України Олексій Резніков. Рішення прийнято на виконання Указів Президента.
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Зарплату до 100 тисяч гривень збільшать тим військовим, які беруть участь у бойових діях або забезпечують проведення стримування російської агресії.
В умовах воєнного стану будуть виплачувати додаткові винагороди в розмірі 30 000 гривень:
- військовослужбовцям Збройних Сил;
- Служби безпеки;
- Служби зовнішньої розвідки;
- Головного управління розвідки Міністерства оборони;
- Національної гвардії;
- Державної прикордонної служби;
- Управління державної охорони;
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;
- Державної спеціальної служби транспорту;
- особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським.
Допомога сім'ям загиблим військових
Резніков повідомив, що сім'ям українських військових, які загинули на війні з Росією, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень.
Він зазначив, що сума розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.
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