Украинское оружие перспективно

Об этом министр обороны Алексей Резников рассказал в интервью военному журналисту Александру Визгину. В разговоре министр отметил, что именно эффективность украинского оружия стала предпосылкой сотрудничества с западными партнерами.

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Флагман российского флота пошел ко дну благодаря украинскому "Нептуну", а не любому другому замечательному противокорабельному средству. Когда мы с президентом и премьер-министром умоляли партнеров дать противокорабельные средства, нам их не давали, мол, еще "рано". И только тогда, когда мы "Нептуном" отправили русский военный корабль по соответствующему адресу, после этого было принято политическое решение – нам можно дать противокорабельные средства для поражения,

– рассказал Алексей Резников.

Украинские "Стугны" не хуже "Джавелинов"

Министр также подчеркнул, что хорошо себя показало и другое украинское оружие – "Стугны", "Корсары". Украина ведет переговоры с коллегами, партнерами о том, чтобы получать определенное вооружение в замен на наши разработки. Ведь наши "Стугны" показали себя не хуже "Джавелинов".

Нам есть что делать, мы умеем, безусловно. Те же "Лелекы" и "Фурии" – беспилотники, которые производит наши частные компании. Мы их постоянно заказываем, они пользуются уважением в ВСУ,

– добавил Резников.

Каким возможно сотрудничество с партнерами

Но подчеркнул, что видит перспективу в создании совместных предприятий – "сначала это будут предприятия по ремонту, восстановлению, обслуживанию, ремонту западной техники.

"Это выгодно нашим партнерам. Потому что мы теперь обладаем знаниями, как оно воюет здесь. Это полигон испытаний – это честно. У нас общие интересы", – объяснил Алексей Резников.

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