Українська зброя перспективна

Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв'ю військовому журналісту Олександру Візгіну. У розмові міністр зауважив, що саме ефективність української зброї стала передумовою співпраці із західними партнерами.

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Флагман російського флоту пішов на дно завдяки українському "Нептуну", а не будь-якому іншому чудовому засобу протикорабельному. Коли ми з президентом та прем'єр-міністром благали партнерів дати протикорабельні засоби, нам їх не давали, мовляв, ще "зарано". І лише тоді, коли ми "Нептуном" відправили руський воєнний корабель за відповідною адресою, після цього було прийнято політичне рішення – нам можна дати протикорабельні засоби для ураження,

– розповів Олексій Резніков.

Українські "Стугни" не гірше, ніж "Джавеліни"

Міністр також наголосив, що гарно себе показала й інша українська зброя — "Стугни", "Корсари". Тож, Україна веде перемовин з колегами, партнерами про те, аби отримувати певне озброєння в замін на наші розробки. Адже наші "Стугни" показали себе не гірше, ніж "Джавеліни".

Нам є що робити, ми вміємо, беззаперечно. Ті ж самі "Лелеки" і "Фурії" – безпілотники, які виробляють наші приватні компанії. Ми їх постійно замовляємо, вони користуються повагою в ЗСУ,

– додав Резніков.

Якою можлива співпраця з партнерами

Та наголосив, що бачить перспективу у створенні спільних підприємств – "спочатку це будуть підприємства по ремонту, відновленню, обслуговуванню західної техніки.

"Це вигідно нашим партнерам. Бо ми тепер володіємо знаннями, як воно воює тут. Це полігон випробувань – це чесно. У нас спільні інтереси", – пояснив Олексій Резніков.

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