Украина обеспокоена, – Резников о планах России разместить ядерное оружие в Крыму

Россия якобы собирается разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму. Украинская власть обеспокоена из-за таких действий оккупантов.

Россия де-факто оккупировала Азовское море и милитаризировала Черное. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Ранее Оккупанты разместили в Крыму потенциальные носители ядерного оружия, – МИД

Россия использует Крым для военных операций

Политик отметил, что именно с опорой на Крым Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, а также влияет на Балканы.

Сейчас то же самое происходит с "Северным потоком-2". Три страны Балтии окажутся под страшным давлением… Для Украины и стран Балтии – это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы – тотальная зависимость в будущем,

– подчеркнул чиновник.

Резников убежден, что следует ужесточить санкции против компаний, которые воплощают этот проект, нельзя допустить его запуск. По словам министра, нужно расширить пакет безопасности для Украины. В частности, развертывая Воздушные Силы обороны. Политик даже говорит о размещении американских подразделений, поскольку украинское законодательство это позволяет.

Что известно о размещении ядерного оружия в Крыму

Первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова в июле рассказала, что Россия разместила в оккупированном Крыму потенциальные носители ядерного оружия. Кроме того, государство-агрессор продолжает активно развивать там военную инфраструктуру. Например, реконструирует инфраструктуру хранилищ ядерных боеголовок советских времен.

В начале года украинская разведка заявляла, что Россия изучила возможности размещения ядерного оружия в Крыму. Однако якобы считала нецелесообразным перемещение ядерного оружия на полуостров.