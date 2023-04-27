Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Также он высказался о предоставлении Украине самолетов. В частности, министр объяснил, от чего зависит решение партнеров.

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Что касается самолетов – я уверен, мы добьем этот вопрос,

– заметил Резников.

Когда Украина сможет получить самолеты

Министр отметил, что самолеты – это самое дорогое. Он пояснил, что речь идет также об обслуживании техники, а также ракетах и бомбах к ним.

"Поэтому, принимая решение, надо понимать – все ли готовы под этим подписаться. Вот под танками подписались, и видим: кто-то четыре дает, кто-то шесть… Не двести, не триста", – пояснил Резников.

По словам Резникова, "ключевым игроком" в этом вопросе являются США. "А они очень прагматичны, они считают деньги", – заметил он.

Министр отметил, что это вполне нормально и жизнеспособно. Он рассказал, что у нас есть партнеры, которые что-то дали, а потом говорят: обслуживать вас дальше мы не можем, у нас нет ресурса, если хотите – покупайте.

Тоже вроде бы справедливо… И с самолетами то же самое. Когда будет подсчитано, кто сколько готов дать и как поддерживать на должном уровне – тогда решение будет принято,

– добавил он.

Почему партнеры не хотят предоставлять Украине

Говоря об отсутствии поставок в Украину дальнобойных ракет ATACMS, Резников объяснил, что "их не так уж много в мире", и это "прагматическое решение".

"Но здесь еще, конечно, вот эта фантомная история с "красными линиями", 300 километрами, "вдруг будет нанесен удар там, где бы не хотелось". И все же руководитель любой страны мечтает войти в историю как миротворец", – отметил министр.