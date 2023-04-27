Про це наголосив міністр оборони України Олексій Резніков. Також він висловився щодо надання Україні літаків. Зокрема, міністр пояснив, від чого залежить рішення партнерів.

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Щодо літаків – я впевнений, ми доб'ємо це питання,

– зауважив Резніков.

Коли Україна зможе отримати літаки

Міністр зауважив, що літаки – це найдорожче. Він пояснив, що тут йдеться також і про обслуговування техніки, а також ракети та бомби до них.

"Тому, ухвалюючи рішення, треба розуміти – а чи всі готові під цим підписатися. Ось під танками підписалися і бачимо: хтось чотири дає, хтось шість… Не двісті, не триста", – пояснив Резніков.

За словами Резнікова "ключовим гравцем" у цьому питання є США. "А вони дуже прагматичні, вони рахують гроші", – зауважив він.

Міністр зазначив, що це цілком нормально та життєздатно. Він розповів, що у нас є партнери, які щось дали, а потім кажуть: обслуговувати далі вас ми не можемо, у нас немає ресурсу, якщо хочете – купуйте.

Теж начебто справедливо… І з літаками те саме. Коли буде підраховано, хто скільки готовий дати та підтримувати на належному рівні – тоді рішення буде ухвалено,

– додав він.

Чому партнери не хочуть надавати Україні

Говорячи про відсутність постачань в Україну далекобійних ракет ATACMS, Резніков пояснив, що "їх не так вже й багато у світі", і це "прагматичне рішення".

"Але тут ще, звісно, ось ця фантомна історія з "червоними лініями", 300 кілометрів, "раптом буде завдано удару там, де не хотілося б". І все ж таки керівник будь-якої країни мріє увійти в історію як миротворець", – зазначив міністр.