Теперь необходимо исправлять ситуацию и наращивать ПВО. Об этом Резников рассказал в проекте Дмитрия Комарова "Год. За кадром".

Кстати говоря "Глаза": Резников рассказал некоторые секреты, которые сделали возможным контрнаступление на Харьковщину

Мы, в свое время, совершили безумную ошибку, как страна. Мы за российский газ рассчитывались комплексами С-300, ракетами и т.д.

– отметил Резников.

Министр отметил, что теперь эти ракеты улетают против нас. Правда, Резников не берется оценивать, это было ошибкой или преступлением. Предполагает, что Украина просто не верила, что Россия нападет.

Самое сложное решение Резникова

Резников также припомнил самый сложный момент войны для себя. Когда украинская делегация ехала на территорию Беларуси, на переговоры с Россией. Министр был готов к тому, что может случиться что угодно. Украинцев там могли там просто взять в заложники или какой-то "инцидентный случай" по дороге убить.

Резников обратил внимание, как россияне предлагали украинской делегации приехать на переговоры. Они желали организовать все на собственных условиях. Однако Украина не согласилась.

Украинская делегация прибыла в Польшу, откуда на территорию Беларуси ее доставил вертолет НАТО Blackhawk. Это был первый случай, когда вертолет НАТО попал на территорию Беларуси.

Резников уже упоминал о том, что не чувствовал себя в безопасности на территории Беларуси. Кроме того, ему было тяжело сдерживать эмоции ненависти к врагу.

Кстати, Резников также прокомментировал предположение западных партнеров нашего государства о том, что Киев упадет за 72 часа, а Украина – за 3 недели . Министр объяснил, что оно ошибочно базировалось на том, что они считали, мол, маленькая советская армия будет воевать с великой советской армией. В таком сценарии, конечно, великая советская армия подавит маленькую советскую армию. Однако в войне России против Украины ситуация иная. Украинская армия – не советская.