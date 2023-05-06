Тепер необхідно виправляти ситуацію та нарощувати нашу ППО. Про це Резніков розповів у проєкті Дмитра Комарова "Рік. За кадром".

До речі "Очі": Резніков розповів деякі секрети, які зробили можливим контрнаступ на Харківщину

Ми, свого часу, зробили шалену помилку, як країна. Ми за російський газ розраховувались комплексами С-300, ракетами тощо.. Повіддавали купу дивізіонів,

– зазначив Резніков.

Міністр зауважив, що тепер ці ракети летять проти нас. Щоправда, Резніков не береться оцінювати, це була помилка чи злочин. Припускає, Україна просто не вірила, що Росія нападе.

Найскладніше рішення Резнікова

Резніков також пригадав найскладніший момент війни для себе. Тоді, коли українська делегація їхала на територію Білорусі, на переговори з Росією. Міністр був готовий до того, що може трапитися що завгодно. Українців там могли там просто взяти в заручники, або якийсь "інцидентний випадок", по дорозі вбити.

Резніков звернув увагу, як росіяни пропонували українській делегації приїхати на перемовини. Вони хотіли організувати все на своїх умовах. Однак Україна не погодилась.

Українська делегації прибула в Польщу, звідки на територію Білорусі її доставив гелікоптер НАТО Blackhawk. Це був перший випадок, коли вертоліт НАТО потрапив на території Білорусі.