Резников расставил все точки над "i" по денежному обеспечению военнослужащих

Денежные выплаты, которые сейчас получают украинские защитники, состоят из двух частей, их размер зависит от того, какие задачи и где выполняют военнослужащие.

Подробное разъяснение дал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

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Резников пояснил, что денежные выплаты, которые сейчас получают наши военные, состоят из двух частей, в частности:

Первая часть – это ежемесячное денежное обеспечение, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой и т.д.

Вторая часть – это дополнительное денежное вознаграждение, установленное по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского на период военного положения.

Это дополнительное вознаграждение начисляется по следующей логике:

Для военнослужащих, которые непосредственно не вовлечены в ведение боевых действий, дополнительное вознаграждение в расчете на месяц составляет 30 тысяч гривен, или примерно 1000 гривен в день.

Для воинов, которые участвуют в боях, дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тысяч гривен в месяц. Или примерно 3000 гривен в день.

То есть, если военнослужащий, скажем, рядовой стрелок, полмесяца оборонял границу с Венгрией, а остальные полмесяца принимал непосредственное участие в боях на Харьковщине или Донбассе, суммарно через месяц ему будет начислено:

ежемесячное денежное довольствие в размере около 13 – 14 тысяч гривен в соответствии с должностью и званием;

примерно 15 тысяч гривен дополнительного вознаграждения за несение службы во время военного положения;

около 50 тысяч гривен за непосредственное участие в боевых действиях.

То есть, общая сумма в таком случае для рядового стрелка составит 78 – 79 тысяч гривен минус отчисления.

Разъяснение выплат военным от Алексея Резникова: смотрите видео

Как формируются и технически происходят выплаты

Количество дней, которые военнослужащий непосредственно находился в бою, выполнял боевые задания, определяется из боевых приказов и распоряжений, которые издаются военным командованием различных структур сил обороны.

Для получения денежных выплат военнослужащий должен иметь счёт в любом украинском банке. Никто не может принуждать военнослужащего к выбору того или иного банка. Реквизиты своего счета нужно предоставить в финансовую службу вашей части,

– подчеркнул министр обороны Украины.

Выплата денег военнослужащим производится в текущем месяце за предыдущий. То есть в мае за апрель. Она делится на две части:

В первой декаде месяца военнослужащие получают ежемесячное денежное довольствие в соответствии с должностью, званием и другими параметрами.

Во второй декаде происходит начисление дополнительного вознаграждения, тех 30 или 100 тысяч за военное положение и боевые.

Как пояснил Резников, размер дополнительного вознаграждения по итогам месяца финансовые службы частей должны сосчитать на основании боевых приказов.

"Чем больше дней военнослужащий провел в бою, тем большее дополнительное вознаграждение он получит. Каждый месяц эта сумма может существенно отличаться. Это нужно понимать", – добавил он.

Поэтому в пределах одной бригады или даже батальона размер выплат может существенно отличаться. Всё зависит от боевых приказов.

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