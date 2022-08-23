Резников вспомнил, как в 2009 году поднял украинский флаг в Казани

Украина, 23 августа, отмечает День флага. Алексей Резников вспомнил, как в 2009 году, во время ралли "Дакар" поднял украинский флаг в россии.

Этой новостью Алексей Резников поделился на своей странице в Facebook, передает 24 канал. Министр обороны также отметил, что сегодня украинский флаг – боевое знамя, окропленное кровью защитников за нашу свободу.

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Министр обороны Украины отметил, что в скором времени он станет символом победы всего мира над страной-террористом.

"Наш флаг обязательно будет над Луганском и Донецком, Симферополем и Херсоном, над всеми украинскими городами и городками. И не только", – говорит Резников.

Алексей Резников министр обороны Украины В далеком 2009 году мы с Сергеем Осадчим во время старта международного ралли-рейда "Шелковый путь" серии "Дакар" подняли украинский флаг в Казани (и гоночные костюмы были выбраны не случайно синий и желтый). Сине-желтые цвета – это символ гордости, свободы и независимости!



Алексей Резников с украинским флагом в Казани / фото из фейсбука Резникова

Поэтому, Резников уверен, что украинский флаг взвьется и во многих других городах. "Например, Зеленого, Серого, Желтого или (и) Малинового Клина, ведь парад суверенитетов субъектов россии неизбежен, слава Украине", - добавляет он.