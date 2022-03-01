Резников заговорил о "харьковском трибунале" для путинской власти

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что нападение России на Украину – это военное преступление. Его исполнителей и организаторов ждет трибунал.

Об этом Резников написал на своей странице в фейсбук. И добавил: "Будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове".

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

По его словам, именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления.

Теперь "Харьковский трибунал" должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые уже его "превзошли",

– заявил министр обороны.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Полный текст публикации Алексея Резникова:

Дорогие украинцы!

122 часа сопротивления.

На пятые сутки интервенции российские оккупанты оказались неспособны скрывать, что у них начинается агония.

Варварские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов – это свидетельство, что они неспособны больше воевать с вооруженными украинцами. Только с мирными, как последние трусы.

Это военное преступление. Его непосредственные исполнители и организаторы обречены остаток своего существования носить клеймо убийц и скрываться. Их ждет трибунал.

Будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове. Кстати, именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления.

Теперь "Харьковский трибунал" должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые уже его "превзошли".

Благодаря героизму наших защитников и защитниц открываются новые фронты, где враг несет потери. Хочу отметить наших ребят на востоке. Они стали непреодолимым барьером для врага, это его ужасно деморализует.

На экономическом фронте Россия уже подверглась сокрушительным разрушениям. Российская валюта превращается в обычную бумагу. Есть первый запрет на экспорт российской нефти.

К уничтожению армии оккупантов присоединилось международное ІТ-сообщество.

Увеличиваются поставки оружия и всего необходимого из Европы.

Даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте.

Сотни тысяч людей в России уже узнали, что власть им врет. Что нет никакой "спецоперации". Обычная захватническая война. На которой погибли тысячи россиян. Сопротивление войне внутри самой России растет с каждым часом.

В эти дни украинцы демонстрируют россиянам, чем отличаются свободные люди от рабов, Граждане от порабощенных тираном. Те, кто годами восхищался бешеным маньяком, теперь обречены на десятилетия искупления.

Украина победит!

Слава Украинской Армии!

Слава Украине!