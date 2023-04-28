Украина получила современные системы вооружения, особенно в части "бронированного кулака". Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на пресс-конференции. 24 Канал.
Важно Номер один во всех списках: Резников назвал самое необходимое оружие для Украины
Резников назвал Leopard 2 и Challenger 2. Однако обещанные танки Leopard 1 и американские Abrams поступят позже. Также в Украине есть большое количество бронированных машин разного типа – БТР и БМП. Это и Bradley, и Marder, и Stryker, скоро поступят СV 90 из Швеции.
Министр пояснил, что данная техника подготовлена и частично доставлена, но украинские военные завершают прохождение учений на некоторых типах вооружения.
Танки Abrams в этом контрнаступлении поучаствовать не успеют, но наши экипажи уже поехали на учебу,
– сказал Резников.
Подготовка к контрнаступлению завершается
Да, министр добавил, что в глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению, о котором говорили ранее. Ожидают необходимые погодные условия и решение командования.