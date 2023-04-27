Резников заявил, что ПВО была, есть и будет приоритетом номер один для Украины. Он подчеркнул, что прилет может произойти где угодно, поэтому ПВО – "это безопасность по всей стране – и во Львове, и в Виннице, и в Тернополе, и в Одессе, и в Харькове, и в Киеве, и в Житомире".

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Резников сказал, что ПВО – это выживание страны

Министр обороны отметил, что ПВО обеспечивает безопасность неба, что позволяет украинцам жить нормальной жизнью.

Возможность развиваться стране, детям ходить в школу, студентам – в университеты, врачам лечить людей, аграриям собирать зерно – это все безопасность неба. Это выживание страны, способность производить продукты, платить налоги, пополнять бюджет, из которого содержится очень дорого армия,

– заявил Резников и добавил, что для выживания страны ПВО – это №1.

Отвечая на вопрос, почему Украина постоянно говорит о ПВО, Резников объяснил, что у нашей армии есть советское вооружение. Учитывая, что запасы ракет заканчиваются и Украина не может их производить, целесообразно перейти на западную ПВО.

"Мы имеем советскую систему, к которой истощаются запасы ракет. Если они не производятся у нас, и есть только в странах, в которых мы не можем их взять, то нужно пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО", – сказал он.

Резников подчеркнул, что принципиально решено о том, какие системы ПВО будет использовать Украина. Теперь же, по его словам, нужно увеличить их количество и количество ракет к ним.

Кроме того, глава Минобороны напомнил, что Украине нужны западные истребители, которые тоже станут частью ПВО нашей страны.

И плюс не забываем, что авиационная платформа – это тоже часть ПВО. То есть современный самолет поколения 4++ как полноценная закрытая система ПВО. Потому что он тогда будет закрывать "лакуны", провалы имеющихся у нас систем советского образца,

– резюмировал он.

Украина уже получила ЗРК Patriot

Отметим, что в апреле Украина наконец-то получила ЗРК Patriot. Командующий Воздушными Силами Николай Олещук 21 апреля сообщил, что проверил боевые позиции ЗРК Patriot на одном из направлений.

Олещук также обнародовал видео, на котором показан ЗРК Patriot под управлением украинских воинов.

Комплекс Patriot является дальнобойным и способным добиваться целей на расстоянии до 150 километров. Кроме того, этот комплекс может сбивать баллистические цели на расстоянии до 40 км.