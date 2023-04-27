Резніков заявив, що ППО була, є та буде пріоритетом номер один для України. Він наголосив, що приліт може статися будь-де, тому ППО – "це безпека по всій країні – і у Львові, і у Вінниці, і в Тернополі, і в Одесі, і в Харкові, і в Києві, і в Житомирі".

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Резніков сказав, що ППО – це виживання країни

Міністр оборони зазначив, що ППО забезпечує безпеку неба, що дозволяє українцям жити нормальним життям.

Можливість розвиватись країні, дітям ходити до школи, студентам – до університетів, лікарям лікувати людей, аграріям збирати зерно – це все безпека неба. Це виживання країни, здатність виробляти продукти, сплачувати податки, поповнювати бюджет, з якого утримується армія, що дуже дорого,

– заявив Резніков і додав, що для виживання країни ППО – це №1.

Відповідаючи на питання, чому Україна постійно говорить про ППО, Резніков пояснив, що наша армія має радянське озброєння. Зважаючи на те, що запаси ракет закінчуються й Україна не може їх вироблять, доцільно перейти на західну ППО.

"Ми маємо систему радянську, до якої виснажуються запаси ракет. Якщо вони не виробляються у нас, і є лише в країнах, у яких ми не можемо їх взяти, то треба поповнювати чимось іншим. Чим? Західними системами ППО", – сказав він.

Резніков наголосив, що принципово вирішено, про те, які системи ППО буде використовувати Україна. Тепер же, за його словами, треба збільшити їхню кількість і кількість ракет до них.

Крім того, глава Міноборони нагадав, що Україні потрібні західні винищувачі, які теж стануть частиною ППО нашої країни.

І плюс не забуваємо, що авіаційна платформа – це також частина ППО. Тобто сучасний літак покоління 4++ як повноцінна закрита система ППО. Тому що він тоді закриватиме "лакуни", провали наявних у нас систем радянського зразка,

– резюмував він.

Україна вже отримала ЗРК Patriot

Зазначимо, що у квітні Україна нарешті отримала ЗРК Patriot. Командувач Повітряних Сил Микола Олещук 21 квітня повідомив, що перевірив бойові позиції ЗРК Patriot на одному з напрямків.

Олещук також оприлюднив відео, на якому показано ЗРК Patriot під управлінням українських воїнів.

Комплекс Patriot є далекобійним та здатним досягати цілей на відстані до 150 кілометрів. Крім того, цей комплекс може збивати балістичні цілі на відстані до 40 кілометрів.