Украина должна развивать отечественный ВПК, а представители государства должны создавать возможности, а не проблемы для бизнеса. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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"На стороне Минобороны и украинского бизнеса не только здравый смысл, но и Гражданский и Хозяйственный кодексы, ряд системообразующих законов о предпринимательстве и т.д. А на другой стороне – формальная возможность найти зацепку в одном из постановлений правительства (№335). И на основании этого решить, что украинский бизнес должен работать без прибыли, а всю полученную ранее прибыль должен вернуть. Мы убеждены, что украинский бизнес, обеспечивающий армию, имеет право на прибыль. Поэтому мы оспорили подход Госаудита в суде", – заявил Резников.

Он подчеркнул, что Украине нужно заботиться о развитии отечественного ВПК.

Мы должны максимально закрывать потребности войска за счет украинских производителей и поставщиков услуг. Это наш реальный суверенитет. Поэтому сейчас мы делаем все, чтобы запустить на полную мощность украинский ВПК. К примеру, сейчас Украина самостоятельно обеспечивает себя очень качественными шлемами и бронежилетами. Полностью! Сегодня это спасает жизнь наших бойцов, а завтра создаст Украине преимущества на международном рынке,

– подчеркнул министр обороны.

Резников отметил, что "абсурдные выводы Госаудитслужбы создали огромные проблемы и украинской армии, и украинскому бизнесу".

"В картине мира части активных сограждан почему-то укоренилось, что прибыль – это ругательное слово. Что прибыль украинских поставщиков обороны – это нанесение ущерба бюджету. Тогда у меня вопрос – а как украинскому бизнесу масштабировать производство без прибыли? И почему право иностранцев на прибыль никто под сомнение не ставит? В украинском законодательстве всегда можно найти зацепку, которая поставит под угрозу какой-то важный процесс. Это я говорю как профессиональный юрист. Когда это касается обороны – это опасно. Мы можем захлебнуться в формализме и остановиться", – подчеркнул Резников.

Он отметил, что «чрезмерную жажду бездумной формализации проявляют люди, которые весной 2022 где-то потерялись, а затем долгое время героически обороняли нашу западную границу».

"Убежден, что на время войны нормой для всех лиц, представляющих государство, должна стать философия создания возможностей, а не создания проблем. Иначе цена победы будет чрезвычайно высокой", – подчеркнул Алексей Резников.