Україна має розвивати вітчизняний ВПК, а представники держави повинні створювати можливості, а не проблеми для бізнесу. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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"На боці Міноборони і українського бізнесу не тільки здоровий глузд, але й Цивільний і Господарський кодекси, низка системоутворюючих законів щодо підприємництва тощо. А на іншому боці – формальна можливість знайти зачіпку в одній із постанов уряду (№335). І на підставі цього вирішити, що український бізнес має працювати без прибутку, а весь отриманий раніше прибуток має повернути. Ми переконані, що український бізнес, який забезпечує армію, має право на прибуток. Тому ми оскаржили підхід Держаудиту в суді", – заявив Резніков.

Він підкреслив, що Україні потрібно дбати про розвиток вітчизняного ВПК.

Ми повинні максимально закривати потреби війська за рахунок українських виробників і постачальників послуг. Це наш реальний суверенітет. Саме тому зараз ми робимо все, щоб запустити на повну потужність український ВПК. Наприклад, зараз Україна самостійно забезпечує себе дуже якісними шоломами і бронежилетами. Повністю! Сьогодні це рятує життя наших бійців, а завтра створить Україні переваги на міжнародному ринку,

– наголосив міністр оборони.

Резніков зазначив, що "абсурдні висновки Держаудитслужби створили величезні проблеми і українській армії, і українському бізнесу".

"У картині світу частини активних співгромадян чомусь вкорінилося, що прибуток – це лайливе слово. Що прибуток українських постачальників оборони – це нанесення шкоди бюджету. Тоді у мене питання – а як українському бізнесу масштабувати виробництво без прибутку? І чому право іноземців на прибуток ніхто під сумнів не ставить? В українському законодавстві завжди можна знайти зачіпку, що поставить під загрозу якийсь важливий процес. Це я кажу як професійний юрист. Коли це стосується оборони – це небезпечно. Ми можемо захлинутися у формалізмі і зупинитися", – наголосив Резніков.

Він зауважив, що «надмірну жагу до бездумної формалізації проявляють люди, які навесні 2022 року десь загубилися, а потім тривалий час героїчно обороняли наш західний кордон».

"Переконаний, що на час війни нормою для всіх осіб, які представляють державу, повинна стати філософія творення можливостей, а не творення проблем. Інакше ціна перемоги буде надзвичайно високою", – наголосив Олексій Резніков.