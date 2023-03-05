Резников подтвердил, что у него состоялся разговор с президентом после ряда скандалов вокруг Минобороны. Зеленский попросил министра обороны "вернуться" к реформам, отложенным из-за полномасштабного вторжения России.
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Зеленский попросил Резникова сосредоточиться на реформах
"Он (Зеленский – 24 Канал) честно сказал: "Алексей, напряжение понятно, но реформы, о которых мы с тобой договаривались во время первой беседы (когда он предложил мне эту должность), никто не отменял. Ты оставил понятные приоритеты, но ты их слишком далеко отложил. Возвращайся к ним", – передает Резников содержание разговора с президентом.
Резников убежден, что Зеленский продолжает ему доверять. "Я это не просто вижу, а чувствую", – сказал он.
Министр обороны подчеркнул, что потеря доверия – это самое худшее, что может произойти, после чего нет смысла продолжать.
Мне всегда с президентом было комфортно и есть комфортно. У нас есть договоренность еще с февраля 2020 года, когда я получил предложение зайти на министерство реинтеграции, что я в команде, но так будет, пока нам обоим комфортно. Потеря доверия – это самое худшее, что может произойти. Нет смысла продолжать,
– резюмировал он
Что известно об информации об отставке Резникова
- В Минобороны в начале 2023 года разгорелся скандал из-за закупок. После этого в оборонном ведомстве произошло немало отставок и проверок.
- В то же время, глава фракции "Слуга" народа Давид Арахамия 5 февраля информировал о планах провести перестановки в правительстве. По его словам, Резников якобы должен получить должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его нынешнюю должность занял бы глава ГУР МО Кирилл Буданов.
- Но после этого Арахамия заявила, что все остаются на своих местах. Сам Резников заверил, что ему никто не предлагал другой министерский пост. Также он сказал, что именно Зеленский решил оставить его главой Минобороны.
- Что касается Зеленского, то президент отказался публично обсуждать решение, которые он принимает на Ставке. Вместе с тем, Зеленский подчеркнул, что эти шаги могут происходить исключительно в соответствии с украинским законодательством.