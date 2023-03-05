Резников подтвердил, что у него состоялся разговор с президентом после ряда скандалов вокруг Минобороны. Зеленский попросил министра обороны "вернуться" к реформам, отложенным из-за полномасштабного вторжения России.

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Зеленский попросил Резникова сосредоточиться на реформах

"Он (Зеленский – 24 Канал) честно сказал: "Алексей, напряжение понятно, но реформы, о которых мы с тобой договаривались во время первой беседы (когда он предложил мне эту должность), никто не отменял. Ты оставил понятные приоритеты, но ты их слишком далеко отложил. Возвращайся к ним", – передает Резников содержание разговора с президентом.

Резников убежден, что Зеленский продолжает ему доверять. "Я это не просто вижу, а чувствую", – сказал он.

Министр обороны подчеркнул, что потеря доверия – это самое худшее, что может произойти, после чего нет смысла продолжать.

Мне всегда с президентом было комфортно и есть комфортно. У нас есть договоренность еще с февраля 2020 года, когда я получил предложение зайти на министерство реинтеграции, что я в команде, но так будет, пока нам обоим комфортно. Потеря доверия – это самое худшее, что может произойти. Нет смысла продолжать,

– резюмировал он

Что известно об информации об отставке Резникова