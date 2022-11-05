Об этом заявил на своей странице в Facebook политический эксперт Алексей Голобуцкий.

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Сегодня министр обороны Резников анонсировал очередную помощь Украине от США. Хороший способ "отметить" год на должности министра, ведь сегодня Резников подал президенту и Раде отчет за год работы. Это первый министр обороны Украины, которому повезло занимать должность во время полномасштабной войны. Причем гражданский Резников шел делать реформы, а пришлось буквально держать оборону,

– отметил Голубицкий.

Он добавил, что ввиду ситуации Резников неплохо справляется. Похоже, именно его опыт адвоката-переговорщика как раз очень пригодился для выбивания оружия из союзников на многочисленных "Рамштайнах" и двусторонних встречах.

В то же время Украина могла бы лучше подготовиться к обороне, будь Резников назначен на должность раньше.

Почему адекватный министр обороны в условиях очевидной опасности от Московии был назначен только осенью 2021 года? Почему тот же Резников до назначения тратил время на болтовню с российскими прихвостнями в ТКГ в Минске?

– подчеркнул Голубицкий.

Эксперт подчеркнул, что такое же назначение уже после первых угрожающих "учений" россиян весной 2021 года помогло бы нам подготовиться к обороне гораздо лучше. Возможно, "Джавелины" и другие полезности приехали бы побыстрее.

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