Про це заявив на своїй сторінці у Facebook політичний експерт Олексій Голобуцький.

До теми В Україні налагодили виробництво дефіцитних снарядів калібру 122 і 152 міліметрів, – Резніков

Сьогодні міністр оборони Резніков анонсував чергову допомогу Україні від США. Гарний спосіб "відзначити" рік на посаді міністра, адже якраз сьогодні Резніков подав президенту і Раді звіт за рік роботи. Це перший міністр оборони України, якому "пощастило" обіймати посаду під час повномасштабної війни. Причому цивільний Резніков йшов робити реформи, а довелося буквально тримати оборону,

– зазначив Голубицький.

Він додав, що зважаючи на ситуацію, Резніков непогано справляється. Схоже, саме його досвід адвоката-перемовника як раз дуже знадобився для "вибивання" зброї із союзників на численних "Рамштайнах" і двосторонніх зустрічах.

Водночас Україна могла б краще підготуватися до оборони, якби Резніков був призначений на посаду раніше.

Чому адекватного міністра оборони в умовах очевидної небезпеки від Московії призначили лише восени 2021 року? Чому той самий Резніков до призначення витрачав час на балачки з російськими посіпаками в ТКГ в Мінську?

– підкреслив Голубицький.

Експерт наголосив, що таке ж призначення вже після перших загрозливих "навчань" росіян навесні 2021 року допомогло б нам підготуватися до оборони набагато краще. Можливо, "Джавеліни" та інші корисності приїхали б швидше.

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