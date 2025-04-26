Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание nu.nl.

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Что известно о резне в Амстердаме

По данным местных СМИ, которые ссылаются на полицию, разыскивается "группа из примерно 15 юношей", сбежавших с места происшествия после нападения. Правоохранители призывают очевидцев и тех, кто имеет видеозаписи инцидента, предоставить информацию.

В розыске привлечены все доступные силы полиции, в том числе и вертолетная группа.

26 апреля в Нидерландах отмечают "Оранжевый праздник" – день рождения короля. Оранжевый цвет является символом правящей Оранской династии. Накануне празднований в городах проходит "Королевская ночь" с многочисленными музыкальными выступлениями.

Именно во время одного из таких мероприятий и произошло нападение.

Около 03:20 полиция получила сообщение о массовой драке, переросшей в поножовщину. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили трех пострадавших и оказали им первую помощь до приезда медиков. Пострадавших госпитализировали.

Сейчас у следствия нет конкретных зацепок относительно личностей нападавших. Известно лишь, что разыскиваемая группа состоит из юношей в возрасте примерно 17 – 18 лет "с темным и светлым цветом кожи".