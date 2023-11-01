В Каменце-Подольском произошло несколько криминальных эпизодов в течение короткого промежутка времени. Правоохранители получили уведомление о них в ночь на 1 ноября.

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Что именно произошло в Каменце-Подольском

Жители сообщили полиции, что трое мужчин порезали случайного прохожего ножом. После этого тройка нападавших вошла в подъезд дома по улице Космонавтов. Там подозреваемые избили 3 человек и убили местного жителя. Ему было 42 года. Известно, что нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия выехала группа быстрого реагирования полиции, работники управления уголовного розыска и следственного управления ГУНП в Хмельницкой области. Подозреваемых полицейские задержали неподалеку от места совершения преступления,

– говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство сразу по 3 статьям. А именно: хулиганство, совершенное группой лиц и с применением холодного оружия, умышленное убийство по хулиганским мотивам и незаконное лишение свободы человека.

Правоохранители задержали тройку нападающих и сообщили этим мужчинам о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжается расследование.

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