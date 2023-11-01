У Кам’янці-Подільському сталося кілька кримінальних епізодів протягом короткого проміжку часу. Правоохоронці отримали повідомлення про них у ніч на 1 листопада.
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Що саме сталося у Кам’янці-Подільському
Жителі повідомили поліції, що троє чоловіків порізали випадкового перехожого ножем. Після цього трійка нападників зайшла у під'їзд будинку по вулиці Космонавтів. Там підозрювані побили 3 людей та вбили місцевого жителя. Йому було 42 роки. Відомо, що нападники перебували у стані алкогольного сп'яніння.
На місце події одразу виїхала група швидкого реагування поліції, працівники управління карного розшуку та слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області. Підозрюваних осіб поліцейські затримали неподалік місця вчинення злочину,
– мовиться у повідомленні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження одразу на 3 статтями. А саме: хуліганство, вчинене групою осіб та із застосуванням холодної зброї, умисне вбивство з хуліганських мотивів та незаконне позбавлення волі людини.
Правоохоронці затримали трійку нападників та повідомили цим чоловікам про підозру. Зараз вирішується питання, щодо обрання для них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі також триває розслідування.
Інші кримінальні випадки
- Нещодавно у Києві на Хрещатику чоловік вдарив ножем хлопця, після чого сів у BMW та спробував втекти. Постраждалого ушпиталили, а нападника поліція досить швидко затримала. В його автівці правоохоронці знайшли холодну зброю.
- Як повідомлялося раніше, у Павлограді чоловік бив себе ножем у живіт. Коли на місце приїхали поліцейські та спробували його заспокоїти, він порізав одного з правоохоронців. Тоді один з напарників застосував вогнепальну зброю.
- Нагадаємо, у Польщі українець погрожував ножем прикордонникам під час спроби незаконно переправити іноземців до Німеччини. Він перебував під дією наркотиків.