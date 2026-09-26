Украинцу, подозреваемому в убийстве священника в польском монастыре, избрали меру пресечения

В четверг, 24 сентября, гражданин Украины напал на женский монастырь в Польше и устроил там кровавую бойню. В субботу, 26 сентября, суд избрал меру пресечения в отношении 31-летнего украинца, который убил одного человека и ранил четверых.

Подозреваемый будет находиться под арестом в закрытом медицинском учреждении в течение 3 месяцев. Об этом сообщил канал Polsatnews.

Что известно о решении суда?

Районный суд города Ярослав удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил подозреваемому предварительное заключение сроком на 3 месяца. Об этом рассказала представительница Окружной прокуратуры в Перемышле Божена Хараш-Волошин.

Она добавила, что из-за острых психотических расстройств подозреваемого Игоря М. не доставляли в зал заседаний. Арест он будет отбывать исключительно в условиях стационара в психиатрической больнице.

В пятницу, 25 сентября, представители польской прокуратуры отмечали, что "31-летний гражданин Украины проявляет симптомы психического заболевания" и находится в психиатрическом медицинском учреждении. Врачи диагностировали у него симптомы психического заболевания в форме острого полиморфного психотического расстройства.

Текущее состояние 31-летнего мужчины не позволяет ему участвовать в судебном процессе, в частности давать показания. Подозреваемый испытывает сильное психомоторное возбуждение, дезорганизованные процессы мышления и отсутствие логической речи. Мужчине требуется лечение антипсихотическими препаратами.

Что известно об инциденте?

Резня произошла утром 24 сентября на территории аббатства сестер-бенедиктинок. Мужчина проник в кухонные помещения монастыря, где с ножом набросился на людей.

В результате атаки один священнослужитель погиб на месте, а еще четверо человек получили тяжкие ранения. Нападавший был оперативно задержан правоохранительными органами.

Президент Украины заявил, что рассчитывает на быстрое и тщательное расследование всех обстоятельств инцидента. А премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что нападавший "будет наказан со всей строгостью польского закона".