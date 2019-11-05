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      Убийство в детском саду в России: появилось видео нападения

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      Убийство ребенка в Нарьян-Маре в детском саду: видео нападения
      Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре, в результате чего был убит 6-летний мальчик / Скриншот

      Следственный комитет России опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка", располагающийся в городке Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ). Тогда взрослый взрослый мужчина зарезал 6-летнего воспитанника учреждения. Трагедия случилась 31 октября.

      На кадрах, которые обнародовало ведомство, на своем ютьюбе-канале, видно, как злоумышленник беспрепятственно зашел в детский сад, поднял на второй этаж и зашел в комнату, где находилась его жертва – 6-летний Кирилл Савенков. После видно, как его схватили правоохранители и выводят из здания.

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      В России мужчина зарезал 6-летнего ребенка: смотрите видео

      Как разворачивались события: версия следствия

      Следствие установило, что злоумышленник подошел к центральному входу в детский сад и позвонил в домофон. Охранник из компании "Святогор" дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входные двери, так как подумал, что это – один из родителей детей.

      Далее мужсчина поднялся на второй этаж и прошел в спальню группы, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитательниц попыталась преградить ему дорогу в спальню, но злоумышленник ее оттолкнул и подошел к одной из кроватей.

      Вторая воспитательница побежала звать на помощь, няня группы привела охранника, а сотрудник детского сада по хозяйственной части нажал "тревожную кнопку". Однако до этого момента мужчина сумел смертельно ранить в шею 6-летнего мальчика.

      На месте преступления нападавшего задержали работники и охрана сада. Его они удерживали до прибытия полиции и Росгвардии. Во время допроса мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Свои действия он объяснил тем, что накануне употребил алкоголь.

      Что теперь ожидает злоумышленника

      Сейчас злоумышленник должен пройти стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Следователи предварительно установили, что обвиняемому – 36 лет, он не работает и проживает в Нарьян-Маре. По нему правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. По решению суда он будет находиться под стражей.

      Мужчина несудимым, однако ранее находился под наблюдением врача психиатра-нарколога, поскольку является алкозависимым. Проживал один. Соседи его характеризуют как посредственного, молчаливого и скрытного. Говорят, что он ни с кем не общался.

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      Какие еще дела открыли правоохранители по факту трагедии

      Также возбуждено дело и в отношении охранника, который пропустил в детский сад злоумышленника. Его обвиняют по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека". Охранник свою вину признал частично. Однако суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

      Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности администрации детского сада, поскольку те не обеспечили безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Их обвиняют по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека".

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Новости России Жертвы
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