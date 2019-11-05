Вбивство у дитячому садку в Росії: з’явилося відео нападу

Слідчий комітет Росії опублікував відео нападу на дитячий садок "Казка", що розташовується у містечку Нар’ян-Мар (Ненецький автономний округ). Тоді дорослий дорослий чоловік зарізав 6-річного вихованця закладу. Трагедія трапилася 31 жовтня.

На кадрах, які оприлюднило відомство, на своєму ютьюб-каналі, видно, як зловмисник безперешкодно зайшов у дитячий садок, підняв на другий поверх і зайшов до кімнати, де перебувала його жертва – 6-річний Кирило Савенков. Опісля видно, як його схопили правоохоронці та виводять з будівлі.

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Як розгорталися події: версія слідства

Слідство встановило, що зловмисник підійшов до центрального входу в дитячий садок і подзвонив в домофон. Охоронець з компанії "Святогор" дистанційно, не виходячи з кімнати охорони, відкрив йому вхідні двері, оскільки подумав, що це – хтось із батьків дітей.

Далі чоловік піднявся на другий поверх і пройшов до спальної групи, де під час тихої години відпочивали діти. Одна із виховательок спробувала перегородити йому дорогу до спальні, але зловмисник її відштовхнув і підійшов до одного з ліжок.

Друга ж вихователька побігла кликати на допомогу, няня групи привела охоронця, а співробітник дитячого садка з господарської частини натиснув "тривожну кнопку". Проте до цього моменту чоловік зумів смертельно поранити в шию 6-річного хлопчика.

На місці злочину нападника затримали працівники та охорона садка. Його вони утримували до прибуття поліції та Росгвардії. Під час допиту чоловік визнав свою провину та розкаявся в скоєному. Свої дії він пояснив тим, що напередодні випив алкоголю.

Що тепер очікує на зловмисника

Зараз зловмисник має пройти стаціонарну комплексну психолого-психіатричну експертизу. Слідчі попередньо встановили, що обвинуваченому – 36 років, він не працює та проживає у Нар’ян-Мар. Щодо нього правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. За рішенням суду він перебуватиме під вартою.

Чоловік є несудимим, проте раніше перебував під наглядом лікаря психіатра-нарколога, оскільки мав залежність від алкоголю. Проживав один. Сусіди його характеризують як посереднього, мовчазного та скритного. Кажуть, що він ні з ким не спілкувався.

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Які ще справи відкрили правоохоронці за фактом трагедії

Також відкрито справу й щодо охоронця, який пропустив у дитячий садок зловмисника. Його обвинувачують за статтею "Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя та здоров'я споживачів у віці до 6 років, що призвели по необережності заподіяння смерті людини". Охоронець свою провину визнав частково. Проте суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, порушено кримінальну справу за фактом недбалості адміністрації дитячого садочка, оскільки ті не забезпечили безпеку перебування дитини в дошкільному закладі. Їх обвинувачують за статтею "Недбалість, що призвела з необережності заподіяння смерті людини".