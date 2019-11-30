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      Резня в Гааге: полиция разыскивает нападавшего – фото, видео

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      В центре Гааги (Нидерланды) неизвестный с ножом напал на прохожих: по меньшей мере 3 человека получили ранения / AFP

      В центре нидерландской Гааги на главной торговой улице, где собралось особенно много людей по случаю "Черной пятницы", неизвестный атаковал ножом всех, кто попадался ему под руку. Инцидент произошел вечером 29 ноября. По словам местной полиции, в результате по меньшей мере три человека получили ранения – насколько серьезно, неизвестно. Все они – несовершеннолетние.

      Как сообщает Euronews, на место инцидента 29 ноября прибыли спецназовцы, полицейский вертолет и медики. Уже 30 ноября полиция Нидерландов сообщила, что поиски мужчины, подозреваемого в нападении на людей в центре Гааги, продолжаются.

      Предыдущее громкое нападение 29 ноября! Теракт на Лондонском мосту: мужчина с ножом напал на людей – фото, видео

      Правоохранители проверяют людей на железнодорожных станциях и транспортных сетях.

      Сначала полиция заявляла, что никаких признаков терроризма в нападении не видит. Впрочем, сейчас рассматривают все версии.

      Полиция предполагает, что злоумышленник действовал один. В частности, правоохранители разыскивают мужчину в возрасте 45 – 50 лет в сером спортивном костюме с черным шарфом, вероятно североафриканского происхождения. По данным местных СМИ, нападающий преследовал конкретных людей.

      На кадрах с места инцидента, которые сейчас публикуют в сети, видно десятки людей, которые бегут от нападающего по переполненной улице. Между тем полиция обратилась к свидетелям – если они видели нападающего или кого-то, кто имеет схожие приметы, следует об этом рассказать стражам порядка. Также просят прислать им видеоматериалы, на которых можно увидеть или само нападение, или его фрагменты.

      Смотрите видео с места резни в Гааге

      Полиция работает на месте нападения в Гааге: видео​

      Предыдущее нападение на людей в Нидерландах произошло в середине марта. Тогда в городе Утрехт неизвестные открыли огонь в трамвае. В результате три человека погибли и еще девять получили ранения. Полиции удалось задержать трех нападающих.

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      Автор: Анастасия Зазуляк, Андрей Шляхтин
      Теги: Полиция Теракт Криминальные новости Постраждалі Нидерланды
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