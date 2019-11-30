Ще одна різанина сталася в Європі: невідомий із ножем атакував людей у Гаазі

У центрі нідерландської Гааги на головній торговельній вулиці, де зібралося особливо багато людей з нагоди "Чорної п'ятниці", невідомий атакував ножем усіх, хто траплявся йому під руку. За словами місцевої поліції, у результаті щонайменше три людини зазнали поранень – наскільки серйозно, невідомо. Усі вони – неповнолітні.

Як повідомляє Euronews, на місце прибули спецпризначенці, поліцейський вертоліт і медики. Місце інциденту оточено. Поки невідомо, скільки було нападників. Також немає інформації, де вони зараз перебувають.

Попередній гучний напад 29 листопада! Теракт на Лондонському мосту: чоловік з ножем напав на людей — фото, відео

Volgens de eerste berichten zou er een #steekpartij zijn geweest in de #GroteMarktstraat, waarbij meerdere personen gewond zijn geraakt. Een @depolitieheli vliegt inmiddels boven het incident. pic.twitter.com/fkS8hJieQR — Redactie Regio15.nl (@regio15) 29 November 2019

Поліція припускає, зловмисник діяв один. Зокрема, правоохоронці розшукують чоловіка у віці 45 – 50 років, в сірому спортивному костюмі з чорним шарфом, імовірно північноафриканського походження. За даними місцевих ЗМІ, нападник переслідував конкретних людей – тому тероризм як причину слідчі поки не розглядають.

На кадрах з місця інциденту, які зараз публікують у мережі, видно десятки людей, які тікають від нападника на переповненій вулиці. Тим часом, поліція звернулася до свідків – якщо вони бачили нападника або когось, хто має схожі прикмети, слід про це розповісти правоохоронцям. Також просять надіслати їм відеоматеріали, на яких можна побачити або сам напад, або його фрагменти.

Дивіться відео з місця різанини в Гаазі

Попередній напад на людей у Нідерландах стався усередині березня. Тоді у місті Утрехт невідомі відкрили вогонь у трамваї. У результаті троє людей загинули та ще дев’ять зазнали поранень. Поліція вдалося затримати трьох нападників.