Стрілянина у Нідерландах: поліція затримала трьох підозрюваних

Невідомі відкрили вогонь у трамваї у центрі міста Утрехт у Нідерландах 18 березня. Троє людей загинули, ще дев'ятеро – отримали поранення. Наразі поліція затримала трьох чоловіків.

Представник місцевої прокуратури Тіес Кортман заявив, що поліція і досі вважає головним підозрюваним раніше затриманого Гокмена Таніса, пише Associated Press.

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Головний підозрюваний мав кримінальне минуле, тож правоохоронці про нього знали. Місцеві ресурси зазначають, що два тижні тому у суді розглядали його справу за обвинуваченням у зґвалтуванні, що сталося у 2017 році. Всього з 2012 року він був підозрюваним як мінімум в дев'яти кримінальних справах: Таніса звинувачували у вбивстві та дрібних злочинах у районі Утрехта.

Що відомо про стрілянину у місті Утрехт у Нідерландах? Невідомі відкрили вогонь у трамваї у центрі міста Утрехт у Нідерландах 18 березня. Троє людей загинули, ще дев'ятеро – отримали поранення. За словами очевидців, чоловік дістав зброю в трамваї і розстріляв кілька людей. Правоохоронці не виключають терористичний мотив стрілянини. Наразі поліція затримала 3 чоловіків. Головним підозрюваним вважають 37-річного уродженця Туреччини Гюкмена Таніса.

Ще одна резонасна стрілянина у західному світі нещодавно сталася у новозеландському містечку Крайстчерч – тут у двох мечетях невідомі відкрили вогонь. У результаті щонайменше 50 людей загинули та близько 48 зазнали поранень. Головним підозрюваним у цьому злочині є 28-річний Брентон Таррант: він відзначався ультраправими поглядами. Поки його заарештували до 5 квітня.