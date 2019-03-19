Стрельба в Нидерландах: полиция задержала троих подозреваемых

Неизвестные открыли огонь в трамвае в центре города Утрехт в Нидерландах 18 марта. Трое людей погибли, еще девять – получили ранения. Сейчас полиция задержала троих мужчин.

Представитель местной прокуратуры Тиес Кортман заявил, что полиция до сих пор считает главным подозреваемым ранее задержанного Хокмена Таниса, пишет Associated Press.

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Главный подозреваемый имел уголовное прошлое, поэтому правоохранители о нем знали. Местные ресурсы отмечают, что две недели назад в суде рассматривали его дело по обвинению в изнасиловании, которое произошло в 2017 году. В общем с 2012 года он был подозреваемым как минимум в девяти уголовных делах: Таниса обвиняли в убийстве и мелких преступлениях в районе Утрехта.

Что известно о стрельбе в городе Утрехт в Нидерландах? Неизвестные открыли огонь в трамвае в центре города Утрехт в Нидерландах 18 марта. Трое людей погибли, еще девять – получили ранения. По словам очевидцев, мужчина достал оружие в трамвае и расстрелял несколько человек. Правоохранители не исключают террористический мотив стрельбы. Сейчас полиция задержала 3 мужчин. Главным подозреваемым считают 37-летнего уроженца Турции Хокмена Таниса.

Еще одна резонасна стрельба в западном мире недавно произошла в новозеландском городке Крайстчерч – здесь в двух мечетях неизвестные открыли огонь. В результате по меньшей мере 50 человек погибли и около 48 получили ранения. Главным подозреваемым в этом преступлении является 28-летний Брентон Таррант: он отличался ультраправыми взглядами. Пока его арестовали до 5 апреля.