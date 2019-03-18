Стрілянина в Утрехті: що відомо про імовірного нападника та чому він відкрив вогонь

Стрілянину у трамваї в нідерландському містечку Утрехт міг скоїти 37-річний уродженець Туреччини Гюкмен Таніс. Зокрема, правоохоронці підозрюють саме його та вже встигли заарештувати. За словами місцевих посадовців, чоловік має кримінальне минуле.

Удень 18 березня у нідерландському місті Утрехт у трамваї сталася стрілянина. Внаслідок інциденту щонайменше 3 людини загинули та ще 9 зазнали поранень. За словами мера міста Яна ван Занена, троє потерпілих перебувають у важкому стані.

Читайте також: У Миколаєві сталась стрілянина на McDrive: є постраждалий

Правоохоронці не виключають терористичний мотив стрілянини. За інформацією місцевих ЗМІ зловмисників було декілька та всі вони втекли з місця події. Натомість очевидці переконують, що один чоловік дістав зброю в трамваї та розстріляв кілька людей.

Увечері того ж дня прокурор Рутгер Юкен повідомив, що правоохоронці затримали одного підозрюваного. Це уродженець Туреччини, якого ідентифікували як Гюкмен Таніс: чоловікові, імовірно, – 37 років. Більше деталей він не оприлюднив, передають іноземні ЗМІ.



Підозрюваний у стрілянині в Утрехті Гюкмен Таніс

Нідерландський міністр юстиції Фред Грапперхаус, зі свого боку, зауважив, що чоловік мав кримінальне минуле, відтак правоохоронці про нього знали. Місцеві ресурси зазначають, що два тижні тому у суді розглядали його справу за обвинуваченням у зґвалтуванні, що сталося у 2017 році. Також підозрюваного у стрілянині притягали до кримінальної відповідальності упродовж останніх років кілька разів. Так, його звинувачували у вбивстві та дрібних злочинах у районі Утрехта.

Турецька інформаційна агенція Anadolu з посиланням на родичів імовірного стрільця сповістила, що мотиви зловмисника можуть бути пов’язаними зі справами його сім’ї. Зокрема, він вистрілив у свого родича, а потім відкрив вогонь по інших, які намагалися допомогти. Крім того, відомо, що він не спілкується зі своїм батьком уже 12 рік.

Ще одна резонасна стрілянина у західному світі нещодавно сталася у новозеландському містечку Крайстчерч – тут у двох мечетях невідомі відкрили вогонь. У результаті щонайменше 50 людей загинули та близько 48 зазнали поранень. Головним підозрюваним у цьому злочині є 28-річний Брентон Таррант: він відзначався ультраправими поглядами. Поки його заарештували до 5 квітня.