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      Стрілянина в Утрехті: що відомо про імовірного нападника та чому він відкрив вогонь

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      Стрілянину у трамваї в нідерландському містечку Утрехт міг скоїти 37-річний уродженець Туреччини Гюкмен Таніс. Зокрема, правоохоронці підозрюють саме його та вже встигли заарештувати. За словами місцевих посадовців, чоловік має кримінальне минуле.

      Удень 18 березня у нідерландському місті Утрехт у трамваї сталася стрілянина. Внаслідок інциденту щонайменше 3 людини загинули та ще 9 зазнали поранень. За словами мера міста Яна ван Занена, троє потерпілих перебувають у важкому стані.

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      Правоохоронці не виключають терористичний мотив стрілянини. За інформацією місцевих ЗМІ зловмисників було декілька та всі вони втекли з місця події. Натомість очевидці переконують, що один чоловік дістав зброю в трамваї та розстріляв кілька людей.

      Увечері того ж дня прокурор Рутгер Юкен повідомив, що правоохоронці затримали одного підозрюваного. Це уродженець Туреччини, якого ідентифікували як Гюкмен Таніс: чоловікові, імовірно, – 37 років. Більше деталей він не оприлюднив, передають іноземні ЗМІ.

      Стрілянина, Утрехт, Нідерланди, жертви, Туреччина, Гюкмен Таніс
      Підозрюваний у стрілянині в Утрехті Гюкмен Таніс

      Нідерландський міністр юстиції Фред Грапперхаус, зі свого боку, зауважив, що чоловік мав кримінальне минуле, відтак правоохоронці про нього знали. Місцеві ресурси зазначають, що два тижні тому у суді розглядали його справу за обвинуваченням у зґвалтуванні, що сталося у 2017 році. Також підозрюваного у стрілянині притягали до кримінальної відповідальності упродовж останніх років кілька разів. Так, його звинувачували у вбивстві та дрібних злочинах у районі Утрехта.

      Турецька інформаційна агенція Anadolu з посиланням на родичів імовірного стрільця сповістила, що мотиви зловмисника можуть бути пов’язаними зі справами його сім’ї. Зокрема, він вистрілив у свого родича, а потім відкрив вогонь по інших, які намагалися допомогти. Крім того, відомо, що він не спілкується зі своїм батьком уже 12 рік.

      Ще одна резонасна стрілянина у західному світі нещодавно сталася у новозеландському містечку Крайстчерч тут у двох мечетях невідомі відкрили вогонь. У результаті щонайменше 50 людей загинули та близько 48 зазнали поранень. Головним підозрюваним у цьому злочині є 28-річний Брентон Таррант: він відзначався ультраправими поглядами. Поки його заарештували до 5 квітня.

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      Теги: Нідерланди Жертви Теракт Тероризм Кримінальні новини Новини Туреччини Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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