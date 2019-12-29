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      Резня в США: неизвестный напал на прохожих возле синагоги

      29 Читати новину українською
      Резня в США / www.foxnews.com

      В субботу, 28 декабря, возле здания синагоги в городе Монси, штат Нью-Йорк, произошла резня. Несколько человек получили ножевые ранения.

      Как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев, в результате инцидента ранения получили по меньшей мере трое человек.

      К теме: Череда кровавых терактов в США: сколько жертв и что об этом известно

      В то же время Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев заявил в Twitter, что в результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек.


      Карта с местом нападения

      Известно, что в полицию поступило сообщение о массовой резне, все пятеро хасидов получили ножевые ранения и были доставлены в больницу.

       

      Ранее в Калифорнии мужчина с мачете разгуливал по городу и убивал людей. Так, первыми под нож попали двое мужчин из жилого комплекса, расположенного вблизи пекарни.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Жертвы Теракт Новости США
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