Резня в США: неизвестный напал на прохожих возле синагоги
В субботу, 28 декабря, возле здания синагоги в городе Монси, штат Нью-Йорк, произошла резня. Несколько человек получили ножевые ранения.
Как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев, в результате инцидента ранения получили по меньшей мере трое человек.
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В то же время Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев заявил в Twitter, что в результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек.
Карта с местом нападения
Известно, что в полицию поступило сообщение о массовой резне, все пятеро хасидов получили ножевые ранения и были доставлены в больницу.
Ранее в Калифорнии мужчина с мачете разгуливал по городу и убивал людей. Так, первыми под нож попали двое мужчин из жилого комплекса, расположенного вблизи пекарни.