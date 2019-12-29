Резня в США: неизвестный напал на прохожих возле синагоги

В субботу, 28 декабря, возле здания синагоги в городе Монси, штат Нью-Йорк, произошла резня. Несколько человек получили ножевые ранения.

Как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев, в результате инцидента ранения получили по меньшей мере трое человек.

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В то же время Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев заявил в Twitter, что в результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек.



Карта с местом нападения

Известно, что в полицию поступило сообщение о массовой резне, все пятеро хасидов получили ножевые ранения и были доставлены в больницу.

*BREAKING NOW* Multiple people stabbed inside Rabbi Rottenberg Shul in Forshay (Monsey). Reports a black man armed with a knife began stabbing people.



Credit - Monsey News. pic.twitter.com/butbeZmSYf — Mike Cernovich (@Cernovich) 29 декабря 2019 г.

Ранее в Калифорнии мужчина с мачете разгуливал по городу и убивал людей. Так, первыми под нож попали двое мужчин из жилого комплекса, расположенного вблизи пекарни.