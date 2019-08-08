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      Страшная резня в Калифорнии: мужчина с мачете разгуливал по городу и убивал людей – фото, видео

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      Задержание нападавшего
      Задержание нападавшего / ABC7

      Трагедия произошла в городке Гарден-Гроу, что в Южной Калифорнии. Там 33-летний мужчина, вооружившись ножом и мачете, устроил массовую резню.

      Неизвестный убивал и калечил людей, которые попадались у него на пути. Так, первыми под нож попали двое мужчин из жилого комплекса, расположенного вблизи пекарни. Кстати, пекарню нападавший успел ограбить. Об этом информирует ABC News.

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      Один из мужчин погиб от потери крови, другой – в больнице. Далее подозреваемый ограбил местную организацию, которая занимается обналичиванием чеков. Через 25 минут он напал на работницу страховой компании. К счастью, она выжила.

      Потом – всего через 4 минуты – нападавший поссорился с работником заправки. Спор завершился резней: в ее результате работник заправки получил несколько ножевых ранений и ему едва не отрезали нос.

      затримання нападника

      Задержание нападавшего / фото ABCNews

      Далее подозреваемый ограбил магазин, зарезал вооруженного охранника и забрал у него пистолет. Тот от полученных травм скончался на месте. Во время расследования последнего нападения полиция выяснила, что ранее подозреваемый также ограбил магазин Metro и убил его сотрудника.

      Что такое мачете?
      Это широкий и длинный (320-600 миллиметров), обычно тонкий нож и иногда с загнутым на конце лезвием. Обычно используется в тропических странах как оружие и орудие для прокладывания пути через заросли.

      Известно, что полиция уже задержала нападавшего. Его имени пока не называют. Известно лишь, что он проживал в жилом комплексе, где состоялось первое его преступление.

      затримання мачете вбивця
      вбивця мачете
      вбивця мачете

      Полиция задержала предполагаемого нападавшего вблизи последнего места преступления/ фото ABC7

      Важно! В последнее время США накрыла волна насилия. Так, 4 августа 2 смертельные стрельбы произошли в стране: одна – в штате Техас (22 жертвы), другая – в штате Огайо (10 погибших). В тот же день стреляли посреди Чикаго – к счастью, без жертв.

      ЧТО ИЗВЕСТНО О "ЧЕРНОМ ДНЕ" 4 АВГУСТА В США:

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      Теги: Жертвы Новости США Криминальные новости Оружие Постраждалі
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