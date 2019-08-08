Страшная резня в Калифорнии: мужчина с мачете разгуливал по городу и убивал людей – фото, видео

Трагедия произошла в городке Гарден-Гроу, что в Южной Калифорнии. Там 33-летний мужчина, вооружившись ножом и мачете, устроил массовую резню.

Неизвестный убивал и калечил людей, которые попадались у него на пути. Так, первыми под нож попали двое мужчин из жилого комплекса, расположенного вблизи пекарни. Кстати, пекарню нападавший успел ограбить. Об этом информирует ABC News.

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Один из мужчин погиб от потери крови, другой – в больнице. Далее подозреваемый ограбил местную организацию, которая занимается обналичиванием чеков. Через 25 минут он напал на работницу страховой компании. К счастью, она выжила.

GGPD working multiple scenes with several homicides. Multiple robberies and stabbings by suspect. Suspect in custody by #GGPD at Harbor and First in Santa Ana. PIO at Puryear and Chapman in GG. #GGPD32 #homicide pic.twitter.com/62Xq8lm97n — Garden Grove Police (@GardenGrovePD) August 8, 2019

Потом – всего через 4 минуты – нападавший поссорился с работником заправки. Спор завершился резней: в ее результате работник заправки получил несколько ножевых ранений и ему едва не отрезали нос.

Задержание нападавшего / фото ABCNews

Далее подозреваемый ограбил магазин, зарезал вооруженного охранника и забрал у него пистолет. Тот от полученных травм скончался на месте. Во время расследования последнего нападения полиция выяснила, что ранее подозреваемый также ограбил магазин Metro и убил его сотрудника.

Что такое мачете?

Это широкий и длинный (320-600 миллиметров), обычно тонкий нож и иногда с загнутым на конце лезвием. Обычно используется в тропических странах как оружие и орудие для прокладывания пути через заросли.

Известно, что полиция уже задержала нападавшего. Его имени пока не называют. Известно лишь, что он проживал в жилом комплексе, где состоялось первое его преступление.







Полиция задержала предполагаемого нападавшего вблизи последнего места преступления/ фото ABC7

Важно! В последнее время США накрыла волна насилия. Так, 4 августа 2 смертельные стрельбы произошли в стране: одна – в штате Техас (22 жертвы), другая – в штате Огайо (10 погибших). В тот же день стреляли посреди Чикаго – к счастью, без жертв.

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