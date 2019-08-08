20:43
8 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тарантіно рятує Путіна. Симулятор протестів у Росії
      Вєсті Кремля
      20:55, 7 серпня
      Вєсті.UA: "Кінець" епохи бідності. Надя Савченко чкурнула на Північ – нове завдання Путіна?
      Вєсті.UA
      19:49, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА РИНОК ЗЕМЛІ

      Страшна різанина у Каліфорнії: чоловік із мачете розгулював містом і вбивав людей – фото, відео

      138 Читать новость на русском
      Затримання нападника
      Затримання нападника / ABC7

      Трагедія трапилась у містечку Гарден-Гроу, що у Південній Каліфорнії. Там 33-річний чоловік, озброївшись ножем і мачете, влаштував масову різанину.

      Невідомий вбивав і калічив людей, які траплялися у нього на шляху. Так, першими під ніж потрапили двоє чоловіків із житлового комплексу, розташованого поблизу пекарні. До речі, пекарню нападник встиг пограбувати. Про це інформує ABC News.

      До теми: Низка кривавих терактів у США: скільки жертв та що про це відомо

      Один із чоловіків загинув від втрати крові, інший – у лікарні. Далі підозрюваний пограбував місцеву організацію, яка займається переведенням у готівку чеків. Через 25 хвилин він напав на працівницю страхової компанії. На щастя, вона вижила.

      Потім – всього через 4 хвилини – нападник посварився з працівником заправки. Суперечка завершилась різаниною: в її результаті працівник заправки отримав декілька ножових поранень та йому ледь не відрізали носа.

      затримання нападника
      Затримання нападника/ фото ABCNews

      Далі підозрюваний пограбував магазин, зарізав озброєного охоронця і забрав у нього пістолет. Той від отриманих травм помер на місці. Під час розслідування останнього нападу поліція з'ясувала, що раніше підозрюваний також пограбував магазин Metro і вбив його співробітника.

      Що таке мачете? Це широкий і довгий (320—600 міліметрів), зазвичай тонкий ніж та іноді із загнутим на кінці лезом. Зазвичай використовується у тропічних країнах як зброя та знаряддя для прокладання шляху через зарості.

      Відомо, що поліція вже затримала нападника. Його імені поки не називають. Відомо лише, що він проживав у житловому комплексі, де відбувся перший його напад.

      затримання мачете вбивця
      вбивця мачете
      вбивця мачете
      Поліція затримала ймовірного нападника поблизу останнього місця злочину/ фото ABC7

      Важливо! Останнім часом США накрила хвиля насильства. Так, 4 серпня 2 смертельні стрілянини відбулися в країні: одна – у штаті Техас (22 жертви), інша – в штаті Огайо (10 загиблих). Того ж дня стріляли посеред Чикаго – на щастя, без жертв.

      Що відомо про "чорний денЬ" 4 серпня у США: 

       

      blog_ava
      Менінгіт: причини, симптоми і лікування смертельної хвороби
      сьогодні
      23248
      Теги: Новини США Кримінальні новини Жертви Постраждалі Зброя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чи потрібен мораторій: що ви знаєте про земельну реформу
      сьогодні , 19:33 Чи потрібен мораторій: що ви знаєте про земельну реформу
      Яніна Ткачук 624
      Казино в законі: легалізація азартних ігор – хороша ідея, проте є "але"
      сьогодні , 17:35 Казино в законі: легалізація азартних ігор – хороша ідея, проте є "але"
      Артем Овдієнко 394
      Ставлення українців до судів: експерт оцінив результати опитування
      сьогодні , 17:30 Ставлення українців до судів: експерт оцінив результати опитування
      Віталій Шабунін 288
      Як Клички використовують владу для задоволення своїх бізнес-апетитів
      сьогодні , 16:30 Як Клички використовують владу для задоволення своїх бізнес-апетитів
      Сергій Лещенко 1153
      Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      сьогодні , 16:01 Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      Яніна Ткачук 4776
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук