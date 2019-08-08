Страшна різанина у Каліфорнії: чоловік із мачете розгулював містом і вбивав людей – фото, відео
Трагедія трапилась у містечку Гарден-Гроу, що у Південній Каліфорнії. Там 33-річний чоловік, озброївшись ножем і мачете, влаштував масову різанину.
Невідомий вбивав і калічив людей, які траплялися у нього на шляху. Так, першими під ніж потрапили двоє чоловіків із житлового комплексу, розташованого поблизу пекарні. До речі, пекарню нападник встиг пограбувати. Про це інформує ABC News.
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Один із чоловіків загинув від втрати крові, інший – у лікарні. Далі підозрюваний пограбував місцеву організацію, яка займається переведенням у готівку чеків. Через 25 хвилин він напав на працівницю страхової компанії. На щастя, вона вижила.
Потім – всього через 4 хвилини – нападник посварився з працівником заправки. Суперечка завершилась різаниною: в її результаті працівник заправки отримав декілька ножових поранень та йому ледь не відрізали носа.
Затримання нападника/ фото ABCNews
Далі підозрюваний пограбував магазин, зарізав озброєного охоронця і забрав у нього пістолет. Той від отриманих травм помер на місці. Під час розслідування останнього нападу поліція з'ясувала, що раніше підозрюваний також пограбував магазин Metro і вбив його співробітника.
Що таке мачете? Це широкий і довгий (320—600 міліметрів), зазвичай тонкий ніж та іноді із загнутим на кінці лезом. Зазвичай використовується у тропічних країнах як зброя та знаряддя для прокладання шляху через зарості.
Відомо, що поліція вже затримала нападника. Його імені поки не називають. Відомо лише, що він проживав у житловому комплексі, де відбувся перший його напад.
Поліція затримала ймовірного нападника поблизу останнього місця злочину/ фото ABC7
Важливо! Останнім часом США накрила хвиля насильства. Так, 4 серпня 2 смертельні стрілянини відбулися в країні: одна – у штаті Техас (22 жертви), інша – в штаті Огайо (10 загиблих). Того ж дня стріляли посеред Чикаго – на щастя, без жертв.