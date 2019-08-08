Страшна різанина у Каліфорнії: чоловік із мачете розгулював містом і вбивав людей – фото, відео

Трагедія трапилась у містечку Гарден-Гроу, що у Південній Каліфорнії. Там 33-річний чоловік, озброївшись ножем і мачете, влаштував масову різанину.

Невідомий вбивав і калічив людей, які траплялися у нього на шляху. Так, першими під ніж потрапили двоє чоловіків із житлового комплексу, розташованого поблизу пекарні. До речі, пекарню нападник встиг пограбувати. Про це інформує ABC News.

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Один із чоловіків загинув від втрати крові, інший – у лікарні. Далі підозрюваний пограбував місцеву організацію, яка займається переведенням у готівку чеків. Через 25 хвилин він напав на працівницю страхової компанії. На щастя, вона вижила.

GGPD working multiple scenes with several homicides. Multiple robberies and stabbings by suspect. Suspect in custody by #GGPD at Harbor and First in Santa Ana. PIO at Puryear and Chapman in GG. #GGPD32 #homicide pic.twitter.com/62Xq8lm97n — Garden Grove Police (@GardenGrovePD) August 8, 2019

Потім – всього через 4 хвилини – нападник посварився з працівником заправки. Суперечка завершилась різаниною: в її результаті працівник заправки отримав декілька ножових поранень та йому ледь не відрізали носа.



Затримання нападника/ фото ABCNews

Далі підозрюваний пограбував магазин, зарізав озброєного охоронця і забрав у нього пістолет. Той від отриманих травм помер на місці. Під час розслідування останнього нападу поліція з'ясувала, що раніше підозрюваний також пограбував магазин Metro і вбив його співробітника.

Що таке мачете? Це широкий і довгий (320—600 міліметрів), зазвичай тонкий ніж та іноді із загнутим на кінці лезом. Зазвичай використовується у тропічних країнах як зброя та знаряддя для прокладання шляху через зарості.

Відомо, що поліція вже затримала нападника. Його імені поки не називають. Відомо лише, що він проживав у житловому комплексі, де відбувся перший його напад.







Поліція затримала ймовірного нападника поблизу останнього місця злочину/ фото ABC7

Важливо! Останнім часом США накрила хвиля насильства. Так, 4 серпня 2 смертельні стрілянини відбулися в країні: одна – у штаті Техас (22 жертви), інша – в штаті Огайо (10 загиблих). Того ж дня стріляли посеред Чикаго – на щастя, без жертв.