Різанина у США: невідомий напав на перехожих біля синагоги
У суботу, 28 грудня, неподалік будівлі синагоги у місті Монсі, що у штаті Нью-Йорк, сталася різанина. Кілька людей отримали ножові поранення.
Як повідомив телеканал Fox News з посиланням на очевидців, в результаті інциденту поранення отримали не менше трьох осіб.
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Водночас Рада зі зв’язків з громадськістю ортодоксальних юдеїв заявила у Twitter, що у результаті атаки постраждали щонайменше п'ять осіб.
Карта з місцем нападу
Відомо, що до поліції надійшло повідомлення про масову різанину, усі п'ятеро хасидів отримали ножові поранення і були доставлені до лікарні.
Раніше у Каліфорнії чоловік із мачете розгулював містом і вбивав людей. Так, першими під ніж потрапили двоє чоловіків із житлового комплексу, розташованого поблизу пекарні.