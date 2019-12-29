Різанина у США: невідомий напав на перехожих біля синагоги

У суботу, 28 грудня, неподалік будівлі синагоги у місті Монсі, що у штаті Нью-Йорк, сталася різанина. Кілька людей отримали ножові поранення.

Як повідомив телеканал Fox News з посиланням на очевидців, в результаті інциденту поранення отримали не менше трьох осіб.

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Водночас Рада зі зв’язків з громадськістю ортодоксальних юдеїв заявила у Twitter, що у результаті атаки постраждали щонайменше п'ять осіб.



Карта з місцем нападу

Відомо, що до поліції надійшло повідомлення про масову різанину, усі п'ятеро хасидів отримали ножові поранення і були доставлені до лікарні.

*BREAKING NOW* Multiple people stabbed inside Rabbi Rottenberg Shul in Forshay (Monsey). Reports a black man armed with a knife began stabbing people.



Credit - Monsey News. pic.twitter.com/butbeZmSYf — Mike Cernovich (@Cernovich) 29 декабря 2019 г.

Раніше у Каліфорнії чоловік із мачете розгулював містом і вбивав людей. Так, першими під ніж потрапили двоє чоловіків із житлового комплексу, розташованого поблизу пекарні.