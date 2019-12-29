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      Різанина у США: невідомий напав на перехожих біля синагоги

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      Різанина у США / www.foxnews.com

      У суботу, 28 грудня, неподалік будівлі синагоги у місті Монсі, що у штаті Нью-Йорк, сталася різанина. Кілька людей отримали ножові поранення.

      Як повідомив телеканал Fox News з посиланням на очевидців, в результаті інциденту поранення отримали не менше трьох осіб.

      До теми: Низка кривавих терактів у США: скільки жертв та що про це відомо

      Водночас Рада зі зв’язків з громадськістю ортодоксальних юдеїв заявила у Twitter, що у результаті атаки постраждали щонайменше п'ять осіб.


      Карта з місцем нападу 

      Відомо, що до поліції надійшло повідомлення про масову різанину, усі п'ятеро хасидів отримали ножові поранення і були доставлені до лікарні. 

      Раніше у Каліфорнії чоловік із мачете розгулював містом і вбивав людей. Так, першими під ніж потрапили двоє чоловіків із житлового комплексу, розташованого поблизу пекарні.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини США Жертви Теракт
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