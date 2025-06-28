Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала рассказал, что одним из важнейших результатов саммита НАТО стало признание России долгосрочной угрозой для Альянса. Это решение приняли несмотря на обмены любезностями, которые имели место между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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Как Альянс реагирует на угрозу со стороны России

Учитывая рост угроз со стороны России, страны Альянса теперь активнее будут выделять средства на оборонную сферу.

Потому что есть конкретный пример – война России против Украины, нежелание России останавливаться, реальные данные разведок европейских стран относительно дальнейших шагов России,

– сказал Игорь Чаленко.

Он добавил, что даже Дональд Трамп признает: Россия может не остановиться только на территории Украины. Это свидетельствует о наличии реальных угроз и амбиций Путина, который стремится к большему.

Чаленко предположил, что президент США осознает: если Соединенные Штаты продемонстрируют слабость и сократят военную помощь, это лишь упростит Путину достижение его целей.

Для Украины такие изменения являются положительными, ведь, согласно предварительным договоренностям между странами-членами НАТО, часть оборонных расходов может направляться на поддержку Украины.

"Несмотря на это Трамп сказал: "Посмотрим, что там скажет Путин". Он хочет пообщаться с Путиным. И вот мы фиксируем интересный самолет – через Санкт-Петербург полетел в США. Непонятно, кто был на борту, непонятно, с какой целью. Но ведь полетели – полетели договариваться. Что-то России не нравится в том, как сейчас ведет себя Трамп. Потому что Трамп почувствовал силу, после событий вокруг Ирана", – отметил Чаленко.

Он также отметил, что для Украины важно избежать повторения ситуации вроде "звонка Путина Трампу", после которого все может резко измениться. Подобные события – в частности история с тем загадочным самолетом – свидетельствуют, что Кремль постепенно теряет контроль над ситуацией, которую пытался затягивать. Очевидно, что разговор Владимира Зеленского с Трампом был содержательным и результативным.

Он добавил, что Кремль не отказался от своих планов. Сейчас Трамп и Владимир Зеленский продолжают работать над организацией трехсторонней встречи – чтобы буквально посадить Путина за стол переговоров. Иначе война не завершится.

Если же все будет происходить по сценарию Путина – это только затянет переговорный процесс. Ни Украина, ни США к этому не стремятся. Наоборот – обе стороны ищут уже сейчас четкую опору, чтобы активизировать давление на российского агрессора.