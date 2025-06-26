Ни о каких официальных визитах россиян в Штаты не сообщалось. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Flightradar24.

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Российский самолет сел в Вашингтоне

Речь идет о самолете Ил-96 с бортовым номером RA-96018.

Он принадлежит к специальному летному отряду "Россия", который организует перелеты высокопоставленных чиновников России.

Борт вылетел из Москвы и приземлился в Санкт-Петербурге, после чего полетел в США.

Там он садился в двух американских аэропортах – сначала в Нью-Йорке. Произошло это 25 июня в 15:27 по местному времени (в 22:27 по киевскому).

Через несколько часов самолет вылетел в Вашингтон, где приземлился в 20:56 (то есть в 03:56 26 июня по киевскому времени), где сейчас и находится.

Кто находился на борту неизвестно, ведь ни США, ни Россия не сообщали об официальных визитах российской стороны.