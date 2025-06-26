Про жодні офіційні візити росіян до Штатів не повідомлялося. Про це пише 24 Канал із посиланням на Flightradar24.

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Російський літак сів у Вашингтоні

Йдеться про літак Іл-96 з бортовим номером RA-96018.

Він належить до спеціального льотного загону "Росія", який організовує перельоти високопоставлених посадовців Росії.

Борт вилетів із Москви та приземлився у Санкт-Петербурзі, після чого полетів до США.

Там він сідав у двох американських аеропортах – спочатку у Нью-Йорку. Сталося це 25 червня о 15:27 за місцевим часом (о 22:27 за київським).

Через декілька годин літак вилетів до Вашингтона, де приземлився о 20:56 (тобто о 03:56 26 червня за київським часом), де наразі й перебуває.

Хто перебував на борту невідомо, адже ані США, ані Росія не повідомляли про офіційні візити російської сторони.