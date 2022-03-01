В результате авиаудара по Харькову погибли 8 человек: оккупанты разрушили жилой дом

В Харькове оккупанты продолжают обстреливать жилые дома. В результате авиаудара 1 марта между домами погибли 8 ни в чем не повинных людей.

Кроме этого, по данным ГСЧС по состоянию на 16 часов еще 6 человек пострадали. Спасателям удалось спасти 38 человек, двое из которых были под завалами.

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Может быть больше пострадавших

Снаряды русских оккупационных войск попали в 5-этажный жилой дом. Мирные жители погибли между 2 и 3 подъездом этого дома.



Дом, в который попали снаряды оккупантов / Фото ГСЧС

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы. Поэтому обнародованные данные еще не окончательны. Важно, что российская орда уже 2-й день продолжает расстреливать жилые кварталы Харькова. Однако пропагандисты врагов продолжают называть это "освобождением" народа.



Последствия обстрела домов Харькова 1 марта / Фото ГСЧС



Спасатели продолжают разбирать завалы / Фото ГСЧС

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Читайте полный текст из телеграма ГСЧС Украины:

Харьковская область

По состоянию на 16:00 в результате авиаудара между 2 и 3 подъездом пятиэтажного жилого дома (всего 6 подъездов) в г. Харьков погибли 8 человек и 6 человек пострадали, 38 человек спасены (из них 2 человека деблокированы из-под завала). Работы продолжаются.