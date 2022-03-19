Почтили память Алексея Сенюка на фейсбук-странице 1 отдельной танковой Северской бригады. В публикации отметили, что танкист достойно защищал нашу страну от начала российской агрессии в 2014 году.

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Алексей Сенюк доблестно защищал Черниговщину от врагов

Известно, что танкист Алексей Сенюк погиб 27 февраля в результате авиаудара по Чернигову.

Его собратья отмечают, что:

старшина прошел ад Донбасса с 2014 года,

уничтожал врага, за что в 2016 году получил Орден Богдана Хмельницкого III степени.

Алексей был верным воином-танкистом и рьяно взялся за уничтожение врага, пришедшего на его Черниговщину. Уничтожил два вражеских БМП и захватил танк Т-72,

– говорится в заметке.

Отметим, что указом Президента Украины от 2 марта 2022 года Алексею Сенюк посмертно присвоили звание Герой Украины.

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