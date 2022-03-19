Вшанували пам'ять Олексія Сенюка на фейсбук-сторінці 1 окремої танкової Сіверської бригади. У публікації зазначили, що танкіст гідно захищав нашу країну від початку російської агресії у 2014 році.

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Олексій Сенюк доблесно захищав Чернігівщину від ворогів

Відомо, що танкіст Олексій Сенюк загинув 27 лютого внаслідок авіаудару по Чернігову.

Його побратими зазначають, що:

старшина пройшов пекло Донбасу з 2014 року,

знищував ворога, за що у 2016 році отримав Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Олексій був вірним воїном-танкістом і завзято взявся за знищення ворога, який прийшов на його Чернігівщину. Знищив два ворожих БМП та захопив танк Т-72,

– йдеться у дописі.

Зазначимо, що указом Президента України від 2 березня 2022 року Олексієві Сенюку посмертно надали звання Герой України.

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