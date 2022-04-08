Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Черниговской области. В настоящее время обследуют разрушение дорог и искусственных сооружений и устанавливают размеры ущерба.

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"В результате боевых действий на Черниговщине повреждено 626 километров дорог государственного значения (21% сети государственных трасс). Это участки сплошных разрушений и повреждения верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Разрушены 16 мостов и путепроводов", – рассказали в службе.

Полноценный ремонт только после войны

Отметили, что, прежде всего, хотят возобновить транспортное сообщение между районами области. Речь идет об аварийных работах, чтобы срочно обеспечить проезд. Кроме этого, необходимо отстроить мосты.

К масштабным работам по полноценному восстановлению дорог и строительству мостов можно будет приступить после войны. Необходима стабильная работа асфальтных и бетонных заводов, регулярные поставки стройматериалов и тяжелой дорожной техники,

– объяснили в Службе.

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