Про це 8 квітня повідомили у Службі автомобільних доріг у Чернігівській області. Наразі обстежують руйнування доріг та штучних споруд і встановлюють розміри збитків.

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"В результаті бойових дій на Чернігівщині пошкоджено 626 кілометрів доріг державного значення (21% мережі державних трас). Це ділянки суцільних руйнувань та пошкодження верхнього шару асфальтобетонного покриття. Зруйновані 16 мостів та шляхопроводів", – розповіли у Службі.

Повноцінний ремонт лише після війни

Зазначили, що насамперед хочуть відновити транспортне сполучення між районами області. Мовиться про аварійні роботи, щоб терміново забезпечити проїзд. Крім цього, необхідно відбудувати мости.

До масштабних робіт з повноцінного відновлення доріг та будівництва мостів можна буде приступити після війни. Необхідна стабільна робота асфальтних та бетонних заводів, регулярне постачання будматеріалів та важкої дорожньої техніки,

– пояснили у Службі.

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