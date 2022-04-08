При цьому 70 тіл не вдалося ідентифікувати, імена решти – відомі. Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

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За час війни у Чернігові загинули приблизно 700 осіб. Це сукупно і військових, і цивільних,

– сказав Атрошенко.

Також 40 осіб вважаються зниклими безвісти. Але, за словами мера, скоріш за все вони теж загинули, оскільки востаннє їх бачили біля будівель та автівок, які окупанти знищили.

Більшість чернігівців виїхали з міста

За словами мера, у Чернігова залишились 80 – 95 тисяч людей. До початку повномасштабної війни населення складало від 285 до 290 тисяч людей.

Нагадаємо, що Чернігівську область повністю звільнили від ворога. Окупанти залишили по собі руїни:

в Чернігові пошкодили 15 – 20% будинків;

у передмісті зруйнували вщент 30%.

Водночас мешканців все одно закликають бути обережними: певні дороги є взагалі непроїзними, а значні території заміновані ворогом. Крім того, надалі існує загроза ракетних ударів.

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