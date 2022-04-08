Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі ДСНС України. Через брак крилатих та балістичних ракет комплексів "Іскандер" та "Калібр" росіяни почали використовувати радянські оперативно-тактичні ракетні комплекси – "Точка У".

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У ДСНС показали фото знахідок і розповіли, що так виглядають касетні елементи від боєприпасів.

Залишки ракети "Точка У" / Фото ДСНС України

Вчора, 7 квітня, чернігівські піротехніки під час очищення території виявили частини оперативно-тактичного ракетного комплексу "Точка У". Зазначається, що всі небезпечні елементи вилучили для знешкодження.

Загалом, тільки за один день роботи у Чернігівській області піротехніками ДСНС вилучено 3 тисячі 213 одиниць боєприпасів,

– повідомили у ДСНС України.

Служба просить, у разі виявлення боєприпасів не підходити та не чіпати їх. А одразу телефонувати та повідомляти про знахідку на 101 або 102.

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