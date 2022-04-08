При этом 70 тел не удалось идентифицировать, имена остальных известны. Об этом сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.

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За время войны в Чернигове погибли около 700 человек. Это совокупно и военных, и гражданских,

– сказал Атрошенко.

Также 40 человек числятся пропавшими без вести. Но, по словам мэра, скорее всего, они тоже погибли, поскольку в последний раз их видели возле зданий и автомобилей, которые оккупанты уничтожили.

Большинство черниговцев выехали из города

По словам мэра, у Чернигова осталось 80–95 тысяч человек. До начала полномасштабной войны население составляло от 285 до 290 тысяч человек.

Напомним, что Черниговскую область полностью освободили от неприятеля. Оккупанты оставили после себя руины :

в Чернигове повредили 15–20% домов;

в пригороде разрушили полностью 30%.

В то же время жителей все равно призывают быть осторожными : определенные дороги вообще непроездные, а значительные территории заминированы врагом. Кроме того, существует угроза ракетных ударов.