В результате бомбардировок Чернигова только 3 марта погибли 47 человек

4 марта 2022 , 09:49
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Источник:

Черниговская ОГА

За прошедшие сутки, 3 марта, в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова погибло 47 человек.

Такие данные обнародовали в Черниговской ОГА.

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Всего в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова 3 марта погибло 47 человек, среди которых:

  • 38 мужчин,
  • 9 женщин.

В то же время спасти удалось 18 человек. Ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко сказал, что сейчас известно о почти сотне пострадавших. Больницы переполнены. Врачи и санитары валятся с ног от усталости, но держатся.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил: последний раз город так бомбили в 1941 году немецкие фашисты.

Последствия бомбардировки Чернигова / Фото Черниговской ОГА

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Автор: Альона Захарова