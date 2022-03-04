В результате бомбардировок Чернигова только 3 марта погибли 47 человек
Источник:Черниговская ОГА
За прошедшие сутки, 3 марта, в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова погибло 47 человек.
Такие данные обнародовали в Черниговской ОГА.
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Всего в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова 3 марта погибло 47 человек, среди которых:
- 38 мужчин,
- 9 женщин.
В то же время спасти удалось 18 человек. Ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко сказал, что сейчас известно о почти сотне пострадавших. Больницы переполнены. Врачи и санитары валятся с ног от усталости, но держатся.
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил: последний раз город так бомбили в 1941 году немецкие фашисты.
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